В Баку почтили память выдающегося азербайджанского дирижера и композитора Ниязи

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Вечер, посвященный памяти выдающегося азербайджанского дирижера и композитора Ниязи, состоялся 2 августа в доме-музее маэстро в Баку.

«Это уже 109-ое мероприятие, которое проводится Клубом любителей классической музыки. Мы ежемесячно собираемся в Музее музыкальной культуры или здесь – доме-музее Ниязи», - сказала директор Государственного музея музыкальной культуры, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что в этих стенах часто бывали такие выдающиеся личности, как М. Ростропович, Р. Бейбутов, А. Райкин и многие другие, она рассказала участникам мероприятия о деятельности музея и его создании.

«Музей распахнул двери в 1994 году. В открытии музея принимал участие общенациональный лидер Гейдар Алиев, который высоко ценил творчество выдающегося музыканта», - отметила она.

Сотрудница музея Ханым Абдинова рассказала о жизни и творческом пути Ниязи.

На вечере прозвучали произведения выдающегося мастера в исполнении профессора Бакинской музыкальной Академии, заслуженного деятеля культуры Ульвии Гаджибековой, были продемонстрированы слайды с фотоснимками из архива музея.

В заключение был показан фильм «Фатали хан», музыку к которому написал маэстро Ниязи.

Народный артист СССР Ниязи Таги-заде-Гаджибеков родился в августе 1912 года в Тифлисе. Он потомок выдающегося рода Гаджибековы, получил прекрасное образование в ведущих музыкальных заведениях Баку, Москвы, Ленинграда, выступал в Праге, Берлине, Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Париже, Стамбуле, Тегеране, Лондоне и Пекине.

Ниязи скончался 2 августа 1984 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения. В 2017 году в Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева был открыт памятник великому дирижеру.