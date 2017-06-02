В Баку прошло совещание президентов секций II региона Международного союза архитекторов

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

2 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева прошло совещание президентов секций II региона Международного союза архитекторов. Мероприятие прошло при совместной организации Международного союза архитекторов, Фонда Гейдара Алиева, Центра Гейдара Алиева и Союза архитекторов Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до начала совещания участники посетили в Аллее почетного захоронения могилы великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой. Затем в Шехидляр хиябаны была почтена память героических сынов и дочерей родины, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Участники мероприятия посмотрели фотовыставку, отражающую проекты азербайджанских архитекторов, а также исторические памятники, находящиеся в оккупированных Арменией азербайджанских территориях и подвергшиеся армянскому террору.

Открывший мероприятие председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде рассказал о пути развития этого вида искусства в нашей стране. Отметил, что развитие архитектуры постоянно находится в центре внимания главы нашего государства Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Сегодня при поддержке Фонда Гейдара Алиева восстанавливаются исторические архитектурные памятники в Азербайджане и в ряде стран мира.

Эльбай Гасымзаде довел до внимания, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева избрана почетным членом Союза архитекторов. Он отметил, что Мехрибан Алиева награждена также памятной медалью «Академик Микаил Гусейнов» за деятельность по сохранению архитектурного наследия Азербайджана и вклад в эту сферу.

Выступивший на совещании министр культуры и туризма Абульфас Гараев рассказал о государственной поддержке развитию архитектуры. Отметил, что в результате этой поддержки в настоящее время архитектура в нашей стране переживает период возрождения. В Азербайджане в центре внимания находятся как строительство новых, современных зданий, так и ремонт и реставрация древних архитектурных памятников. Великий лидер Гейдар Алиев еще в период бывшего Советского Союза уделял особое внимание созданию уникальных образцов архитектуры. Сегодня Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева успешно продолжают это дело. Фонд Гейдара Алиева осуществляет работу по восстановлению исторических архитектурных памятников не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах.

Вице-президент Международного союза архитекторов по секциям II региона Дениз Инджедаи и другие рассказали о значимости мероприятия, а также развитии современной азербайджанской архитектуры.

Мероприятие продолжилось обсуждениями.