В Баку состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Традиционный фестиваль декоративно-прикладного искусства состоится в галерее «Art Tover».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организуется «Arts Council Azerbaijan» при поддержке Министерства культуры и туризма, а также Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

По словам руководителя «Arts Council Azerbaijan» Дадаша Мамедова, фестиваль пройдет в первой декаде октября. На мероприятии будут представлены гобелен, керамика, батика, ювелирные изделия, мозаика, а также фото и рисунки ковров.

Фестиваль пройдет в различных художественных галереях. Цель мероприятия – презентовать различные виды декоративно-прикладного искусства, вызвать интерес среди молодежи, оказать содействие развитию этих видов национального искусства, а также выявить новые таланты.

Мероприятие имеет большое значение с точки зрения сохранения и пропаганды традиций и обычаев, а также презентации работ молодых авторов. Куратором недельного фестиваля является молодая художница по ковру Несрин Ширинова.