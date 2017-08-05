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    КУЛЬТУРА


    В Баку состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства

    05.08.2017 [12:03]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Традиционный фестиваль декоративно-прикладного искусства состоится в галерее «Art Tover».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организуется «Arts Council Azerbaijan» при поддержке Министерства культуры и туризма, а также Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

    По словам руководителя «Arts Council Azerbaijan» Дадаша Мамедова, фестиваль пройдет в первой декаде октября. На мероприятии будут представлены гобелен, керамика, батика, ювелирные изделия, мозаика, а также фото и рисунки ковров.

    Фестиваль пройдет в различных художественных галереях. Цель мероприятия – презентовать различные виды декоративно-прикладного искусства, вызвать интерес среди молодежи, оказать содействие развитию этих видов национального искусства, а также выявить новые таланты.

    Мероприятие имеет большое значение с точки зрения сохранения и пропаганды традиций и обычаев, а также презентации работ молодых авторов. Куратором недельного фестиваля является молодая художница по ковру Несрин Ширинова.

    AZERTAG.AZ :В Баку состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства
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