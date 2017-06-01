В Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 90-летию академика Мирмамеда Джавадзаде

Баку, 1 июня, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском государственном университете усовершенствования врачей (АзГИУВ) им.Азиза Алиева состоялась научно-практическая конференция, посвященная 90-летию академика Мирмамеда Джавадзаде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившие на мероприятии ректор АзГИУВ, профессор Назим Гасымов и другие ораторы рассказали о многосторонней деятельности юбиляра, объединяющей в себе научно-организационную область и теоретическую медицину. Было доведено до внимания, что имя Мирмамеда Джавадзаде непосредственно связано с развитием и успехами урологической науки в нашей стране. Выдающийся ученый-уролог и педагог, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, начал трудовую деятельность в 1948 году в Астаринском районе в качестве хирурга. В 1949-1950 годах был заместителем главного врача Астаринской объединенной районной поликлиники и больницы, в 1950-1951 годах работал хирургом в Лянкяранской городской больнице. По окончании в 1954 году аспирантуры в Москве он до 1957 года занимал должности ассистента и доцента в Крымском медицинском институте, а в 1957-1963 годах работал во Втором Московском государственном медицинском институте. По возвращении на родину в 1963 году Мирмамед Джавадзаде стал работать заведующим кафедрой в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. В 1974 году выдающийся ученый был назначен ректором этого института и, руководя им до конца своей жизни, в течение сорока пяти лет вносил достойный вклад в подготовку и усовершенствование медицинских кадров. В 1954 году Мирмамед Джавадзаде защитил кандидатскую, а в 1962 году – докторскую диссертации. Он является автором 34 монографий и учебных пособий, более 700 научных статей, посвященных проблемам урологии. Работы ученого получили высокую оценку специалистов в нашей республике и за ее пределами. Под его руководством были подготовлены 17 докторов, 73 кандидата наук, сотни высококвалифицированных врачей-урологов. В 1965 году именно по инициативе и при участии Мирмамеда Джавадзаде в Баку была создана Республиканская клиническая урологическая больница. Эта больница, ставшая за короткое время авторитетным центром научной и практической деятельности в области урологии, занимает особое место в системе азербайджанского здравоохранения. Кроме того, академик был основоположником трансплантологии в Азербайджане. В 1971 году им была произведена первая на Южном Кавказе операция по пересадке почки.

Отмечалось, что Мирмамед Джавадзаде достойно представлял азербайджанскую медицинскую науку на различных научных форумах по актуальным проблемам урологии, проходивших во многих странах мира. Именно благодаря его заслугам в Баку был проведен целый ряд авторитетных научных конференций международного масштаба, посвященных вопросам урологии. Он был избран действительным членом Европейского общества урологов, членом, членом-корреспондентом и почетным членом урологических обществ и академий ряда зарубежных стран.

Ораторы также отметили, что заслуги Мирмамеда Джавадзаде были высоко оценены государством. Он был удостоен ряда орденов и медалей, в том числе высших наград независимой Азербайджанской Республики – орденов «Шохрат» и «Истиглал».

В своем выступлении сын покойного академика, доктор медицинских наук, профессор Самир Джавадзаде выразил признательность участникам конференции за уважение и почтение, проявленные к памяти его отца.

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Академия одного человека» о жизни и деятельности видного ученого.