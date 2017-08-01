В Баку состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017» ВИДЕО

Баку, 1 августа, Магеррам Алиоглу, АЗЕРТАДЖ

1 августа в Приморском национальном парке состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017», организованных в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие жители города, военные и аккредитованные в Азербайджане представители зарубежных стран.

Сначала был показан видеоролик об Азербайджане, в центр была внесена лодка, являющаяся символом соревнований.

Затем на площадку вышли знаменосцы. «Азербайджанские фанфары» объявили о начале мероприятия.

На церемонию были приглашены бригада судей соревнований и команды.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг нашей страны.

Затем были подняты знамена Армейских международных игр и «Кубка моря-2017».

Выступивший на церемонии председатель Организационного комитета Международных соревнований «Кубок моря-2017», заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики-начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов сообщил, что сегодня в Баку в рамках III Армейских международных игр дается старт Международным соревнованиям «Кубок моря-2017». Несколько дней назад в нашу страну для участия в международных соревнованиях «Кубок моря-2017», которые будут проведены в территориальных водах Азербайджана на Каспийском море, прибыли суда Каспийской флотилии Военно-морского флота России, Исламской Республики Иран и Республики Казахстан.

Было отмечено, что Армейские международные игры организованы по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. По итогам конкурса «Каспий-2015», являющегося составной частью Армейских международных игр, команда Военно-морских сил Азербайджана заняла третье, а на конкурсе «Каспий-2016» - второе место и была награждена моторной лодкой «Адмирал-480». А два дня назад на полигоне Алабино в Москве был дан старт III Армейским международным играм. Представители Вооруженных сил Азербайджана испытают силы в пяти видах соревнований. Для прозрачного проведения на высоком уровне международных соревнований «Кубок моря-2017», проводимых в Баку в рамках III Армейских международных игр, созданы все условия. Участники будут соревноваться в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в трех этапах и шести эпизодах.

Было доведено до внимания, что «Кубок моря-2017», как и другие соревнования Армейских международных игр, послужит развитию атмосферы взаимного доверия между Вооруженными силами стран-участниц, укреплению сотрудничества, усилению дружбы и конкуретности, повышению боевой и морально-психологической подготовки личного состава.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов зачитал на церемонии поздравительное послание Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева участникам соревнований «Кубок моря-2017».

В поздравительном послании отмечается, что сегодня Азербайджан принимает у себя соревнования «Кубок моря - 2017», проводимые в рамках III Армейских международных игр, которые не уступают по своей популярности многим международным состязаниям. Проведение этих соревнований в территориальных водах Азербайджана совсем не случайно. Общеизвестно, что Азербайджанская Республика занимает достойное место среди спортивных держав. Проведение в нашей стране таких мероприятий, как первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, этап гонок Формула-1, а также международных соревнований и чемпионатов среди военнослужащих по борьбе, боксу и футболу, служат наглядным тому примером. Все это стало возможным благодаря постепенно растущему авторитету Азербайджана в мире, успехам, достигнутым республикой в политической, экономической, культурной, спортивной сферах, а также в области развития Вооруженных сил.

Подчеркивается, что Армейские международные игры служат целям укрепления военного сотрудничества, повышения престижа военной службы, демонстрации боевого потенциала, а также повышению боеспособности. Соревнования «Кубок моря - 2017» не только послужат делу укрепления уз дружбы между военнослужащими стран-участниц, но и запомнятся как яркое, неординарное событие.

Отмечается, что Каспийское море на протяжении веков являлось общим богатством для всех народов, населяющих его берега. Соревнования «Кубок моря-2017» помогут государствам-участникам развивать взаимовыгодные связи и взаимодействие в сфере морской безопасности, а также сохранять атмосферу мира, дружбы, сотрудничества и добрососедства, царящую на берегах Каспийского моря.

Затем министр объявил международные соревнования «Кубок моря-2017» открытыми.

На церемонии была представлена театрализованная массовая художественная программа с участием мастеров искусств, ансамблей песни и пляки Вооруженных сил Азербайджана и Южного военного округа России.

Церемония завершилась салютом.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие команды кораблей Военно-морских сил Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, а также в качестве наблюдателей - представители вооруженных сил Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.