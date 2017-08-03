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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    В Балакене состоялось открытие Музея флага ВИДЕО

    03.08.2017 [13:45]

    Балакен, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага, построенного в городе Балакен.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Музея флага.

    Глава государства ознакомился с музеем. Было сообщено, что строительство музея началось в феврале 2017 года и завершилось в июле нынешнего года. Общая площадь здания музея, построенного на основании заказа Исполнительной власти Балакенского района, составляет 510 квадратных метров. В здании созданы залы и помещение для конференций. В экспозиционном зале демонстрируются интересные экспонаты. Здесь представлены флаги, гербы, принятые в Азербайджане в различные периоды в качестве атрибутов, а также фотографии гербoв Нухинского, Елизаветпольского, Нахчыванского, Губинского, Шушинского, Шамахинского, Лянкяранского, Загатальского уездов и Бакинской губернии, Азербайджанской ССР, Общества общественных советов Азербайджана и независимого Азербайджана. В музее есть карты Азербайджана периода государств Сефевидов, Аггоюнлу, Гарагоюнлу и Ильдегизидов, а также 1918-1920 и 1991 годов. Вызывают интерес экспозиции, где демонстрируются формы одежды силовых структур, монеты, денежные знаки, использовавшиеся в нашей стране в различные исторические периоды.

    Реализация таких проектов имеет исключительное значение с точки зрения изучения истории наших национальных атрибутов и доведения ее до будущих поколений.

    Каждый азербайджанец гордится нашим трехцветным флагом со звездой и полумесяцем, являющимся одним из атрибутов Азербайджанской Демократической Республики. Наш народ всегда относился к государственному флагу с большой любовью, глубоким уважением. Каждый азербайджанец считает государственный флаг источником национальной гордости.

    Наш трехцветный флаг в конце прошлого века вновь стал символом независимости Азербайджана. Исключительные заслуги в этом принадлежат великому лидеру Гейдару Алиеву. Впервые после восстановления Азербайджаном своей независимости наш флаг был поднят великим лидером Гейдаром Алиевым в Нахчыване. Это было одним из исторических свершений всемирно ивестного политического деятеля во имя государственности и народа Азербайджана. Сейчас флаг Азербайджана гордо развевается в самых авторитетных международных организациях и на важных форумах. Уважение и почтение к Родине и государственным атрибутам – самый большой завет нам великого лидера.

    Президент Ильхам Алиев с особым почтением относится к нашим государственным атрибутам. Строительство сегодня площадей и музеев государственного флага не только в столице, но и в регионах республики – результат государственной политики, проводимой в этой сфере. Создание Музея флага в городе Балакен является продолжением мер в этой сфере.

     

    AZERTAG.AZ :В Балакене состоялось открытие Музея флага ВИДЕО
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