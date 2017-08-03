В Центре современного искусства «YARAT» прошла встреча с народным артистом Азербайджана Фахреддином Манафовым
AzerTAg.az
03.08.2017 [13:35]
Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ
В Центре современного искусства «YARAT» состоялась встреча с народным артистом Азербайджана Фахреддином Манафовым.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, посвященном Дню национального кино, обсуждались проблемы киноиндустрии, а также другие актуальные темы в этой области искусства.
Участники мероприяия провели с актером обмен мнениями по поводу фильма «Тахмина», в котором снимался актер, а также по другим моментам этой интересной картины.
Ф. Манафов ответил на интересующие аудиторию вопросы. В заключение был показан фильм «Тахмина».
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