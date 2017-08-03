В Центре современного искусства «YARAT» прошла встреча с народным артистом Азербайджана Фахреддином Манафовым

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

В Центре современного искусства «YARAT» состоялась встреча с народным артистом Азербайджана Фахреддином Манафовым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, посвященном Дню национального кино, обсуждались проблемы киноиндустрии, а также другие актуальные темы в этой области искусства.

Участники мероприяия провели с актером обмен мнениями по поводу фильма «Тахмина», в котором снимался актер, а также по другим моментам этой интересной картины.

Ф. Манафов ответил на интересующие аудиторию вопросы. В заключение был показан фильм «Тахмина».