В Дубае представлен инновационный продукт – обогащенный азотом кофе

Абу-Даби, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Ведущий производитель кофе Costa Coffee представил в меню своих заведений в Дубае инновационный кофейный продукт под названием Nitro Cold Brew – обогащенный азотом кофе, сообщают эмиратские СМИ.

Отмечается, что азот замедляет процесс окисления и не сразу растворяется в воде, благодаря чему кофе сохраняет свой вкус, текстуру и аромат в течение более длительного периода.

Напиток изготавливается из зерен Arabica Colombian и выдерживается 20 часов в воде. Затем через дозатор он наполняется азотом. По желанию кофе насыщается ванильным или карамельным сиропом.