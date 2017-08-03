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    В Дубае представлен инновационный продукт – обогащенный азотом кофе

    03.08.2017 [19:58]

    Абу-Даби, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Ведущий производитель кофе Costa Coffee представил в меню своих заведений в Дубае инновационный кофейный продукт под названием Nitro Cold Brew – обогащенный азотом кофе, сообщают эмиратские СМИ.

    Отмечается, что азот замедляет процесс окисления и не сразу растворяется в воде, благодаря чему кофе сохраняет свой вкус, текстуру и аромат в течение более длительного периода.

    Напиток изготавливается из зерен Arabica Colombian и выдерживается 20 часов в воде. Затем через дозатор он наполняется азотом. По желанию кофе насыщается ванильным или карамельным сиропом.

    AZERTAG.AZ :В Дубае представлен инновационный продукт – обогащенный азотом кофе
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    В Дубае представлен инновационный продукт – обогащенный азотом кофе