В Дубае представлен инновационный продукт – обогащенный азотом кофе
AzerTAg.az
03.08.2017 [19:58]
Абу-Даби, 3 августа, АЗЕРТАДЖ
Ведущий производитель кофе Costa Coffee представил в меню своих заведений в Дубае инновационный кофейный продукт под названием Nitro Cold Brew – обогащенный азотом кофе, сообщают эмиратские СМИ.
Отмечается, что азот замедляет процесс окисления и не сразу растворяется в воде, благодаря чему кофе сохраняет свой вкус, текстуру и аромат в течение более длительного периода.
Напиток изготавливается из зерен Arabica Colombian и выдерживается 20 часов в воде. Затем через дозатор он наполняется азотом. По желанию кофе насыщается ванильным или карамельным сиропом.
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