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    В Дубае установлена огромная копия будущей самой высокой башни в мире

    02.08.2017 [12:40]

    Абу-Даби, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    При участии вице-президента ОАЭ, премьер-министра и правителя Дубая Шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума состоялась презентация огромной копии Dubai Creek Tower, которая по высоте будет превосходить известный небоскреб Burj Khalifa и обещает стать самой высокой башней в мире, сообщает эмиратское издание «TheNational». Макет будущего самого высокого небоскреба представлен в торговом центре Dubai Mall.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, башня, высота которой составит 928 метров, будет включать 679 млн. кв. м жилой площади, 851 тыс. кв. м коммерческой, 22 отеля с 4,4 тыс. номерами и 11,16 млн. кв. метров розничной площади.

    Макет, вес которого составляет 3000 кг, выполнен из алюминия и элементов, распечатанных на 3D-принтере. На ее создание ушло более 4 тысяч часов.

    В создании башни прослеживаются образы лилии и минарета. Ее архитектура повторяет удлиненный овальный бутон, который будет увенчан одной из самых высоких смотровых площадок в мире, предлагающей панорамные виды с точки возле Национального заповедника дикой природы Ras Al Khor.

    Издание отмечает, что строительство башни уже позволило установить международный рекорд по уникальному фундаменту в основе проекта. Башенный «бутон», чья высота эквивалентна 80-этажному зданию, будет строиться с использованием 12 тыс. тонн стали, а «стебель» будет построен с использованием 240 тыс. куб. м бетона, чего хватило бы для прокладки тротуара из Лондона в Барселону.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В Дубае установлена огромная копия будущей самой высокой башни в мире
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