В Дубае загорелся отель
AzerTAg.az
Абу-Даби, 7 августа, АЗЕРТАДЖ
В одном из популярных у туристов отелей «Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence», расположенного в районе Дубая Dubai Marina вспыхнул пожар, сообщают местные СМИ.
Пожар начался около 10 утра по местному времени и в настоящее время службы гражданской обороны взяли его под контроль. Никто из постояльцев не пострадал, все гости своевременно были эвакуированы.
Следует отметить, что это уже третий пожар за последние две недели в этом районе. В минувшую пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира - 87-этажной башне Torch Tower, в результате которого пострадали 38 квартир. В воскресенье в этом же районе пожар вспыхнул в 73-этажной жилой башне Tiger Tower, однако небольшой пожар был быстро локализован.
Ася Гаджизаде
собкор АЗЕРТАДЖ
Абу-Даби
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