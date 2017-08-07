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    В Дубае загорелся отель

    07.08.2017 [13:59]

    Абу-Даби, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    В одном из популярных у туристов отелей «Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence», расположенного в районе Дубая Dubai Marina вспыхнул пожар, сообщают местные СМИ.

    Пожар начался около 10 утра по местному времени и в настоящее время службы гражданской обороны взяли его под контроль. Никто из постояльцев не пострадал, все гости своевременно были эвакуированы.

    Следует отметить, что это уже третий пожар за последние две недели в этом районе. В минувшую пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира - 87-этажной башне Torch Tower, в результате которого пострадали 38 квартир. В воскресенье в этом же районе пожар вспыхнул в 73-этажной жилой башне Tiger Tower, однако небольшой пожар был быстро локализован.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В Дубае загорелся отель
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