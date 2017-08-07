В Дубае загорелся отель

Абу-Даби, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

В одном из популярных у туристов отелей «Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence», расположенного в районе Дубая Dubai Marina вспыхнул пожар, сообщают местные СМИ.

Пожар начался около 10 утра по местному времени и в настоящее время службы гражданской обороны взяли его под контроль. Никто из постояльцев не пострадал, все гости своевременно были эвакуированы.

Следует отметить, что это уже третий пожар за последние две недели в этом районе. В минувшую пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира - 87-этажной башне Torch Tower, в результате которого пострадали 38 квартир. В воскресенье в этом же районе пожар вспыхнул в 73-этажной жилой башне Tiger Tower, однако небольшой пожар был быстро локализован.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби