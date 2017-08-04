В Египте погибли два человека при нападении неизвестными на патруль полиции
AzerTAg.az
04.08.2017 [09:55]
Каир, 4 августа, АЗЕРТАДЖ
Два человека погибли и три получили ранения при нападении на полицейский патруль в египетском городе Эсна, расположенного в 50 километрах южнее Луксора, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел страны. Жертвами нападения стал один полицейский и мирный житель. Еще трое случайных прохожих были ранены, которые срочно были доставлены в больницу города Эсна.
Сообщается, что полицейский патруль остановил автомобиль с вооруженными людьми, которые открыли стрельбу по стражам порядка. По данным СМИ, один человек арестован, а другому удалось сбежать с места происшествия.
Ася Гаджизаде
собкор АЗЕРТАДЖ
Каир
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