В Египте погибли два человека при нападении неизвестными на патруль полиции

Каир, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Два человека погибли и три получили ранения при нападении на полицейский патруль в египетском городе Эсна, расположенного в 50 километрах южнее Луксора, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел страны. Жертвами нападения стал один полицейский и мирный житель. Еще трое случайных прохожих были ранены, которые срочно были доставлены в больницу города Эсна.

Сообщается, что полицейский патруль остановил автомобиль с вооруженными людьми, которые открыли стрельбу по стражам порядка. По данным СМИ, один человек арестован, а другому удалось сбежать с места происшествия.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Каир