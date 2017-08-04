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    В Египте запущена инициатива по подготовке 10 тысяч бизнесменов

    04.08.2017 [12:09]

    Каир, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    В Египте существуют 2.5 млн малых, средних и микропредприятий и в этом секторе задействовано 75 процентов всей рабочей силы в стране, что обеспечивает 17 процентов египетского экспорта. Об этом заявил министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль на праздновании по случаю первого выпуска программы «Начни и улучши свой проект», которую запустила Организация по развитию проектов при сотрудничестве с Международной организацией труда.

    Тарик Кабиль, возглавляющий Организацию по развитию средних малых и микропроектов, отметил что поощрение культуры свободного бизнеса является одним из стержневых направлений работы этой организации, занимающейся объединением всех усилий по развитию бизнес-сектора.

    Во время празднования было также объявлено о новой инициативе по подготовке 10 тысяч бизнесменов и бизнес-леди, чтобы помочь им получить основные навыки и знания, необходимые для создания малого или среднего предприятия, успешного управления им и реализации продукции. Основное требование к участникам программы - желание создать собственный проект, серьезное участие в занятиях и уровень образования не ниже среднего.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

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