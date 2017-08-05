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    ОБЩЕСТВО


    В Гобустане проведено обследование беременных, входящих в группу риска

    05.08.2017 [17:44]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ 

    Сотрудники Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (НИИАГ) Министерства здравоохранения провели обследование беременных, входящих в группу риска и проживающих в Гобустанском районе.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе НИИАГ, с этой целью сотрудники медучреждения были командированы в Гобустанский район. В ходе проведенных в больнице села Техле обследованиях приняли участие десятки беременных женщин, проживающих в этом районе. В ходе акции специалисты НИИАГ посоветовали будущим матерям не скрывать имеющиеся серьезные проблемы, так как выявленные в ходе родов или операции какие-либо проблемы могут привести к различным последствиям.

    Отметим, что группа риска при беременности — это понятие в медицине, необходимое для того, чтобы свести до минимума возможность развития осложнений во время беременности, которые впоследствии могут привести к преждевременным родам, врожденным патологиям или смерти плода.

    AZERTAG.AZ :В Гобустане проведено обследование беременных, входящих в группу риска
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