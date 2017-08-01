В Исмаиллы состоялся концерт «Baku Chamber Orchestra»

Исмаиллы, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

В рамках IX Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга», 1 августа в Исмаиллы в центре отдыха «Talıstan forest» с концертной программой выступил Камерный оркестр «Baku Chamber Orchestra» Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на концерте, состоявшемся на открытой сцене, присутствовали многочисленные зрители. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств Фуад Ибрагимов. Были исполнены произведения «Наварра» П.Сарасате, азербайджанские народные песни «Gəl bizə», «Sarı gəlin» и «Qarаgilə», «Лето» из цикла «Времена года» А.Вивальди, симфония «Море» Ф.Бадалбейли, «Два танца» К.Караева, «Гайтагы» Ниязи, «Низами» Ф.Амирова, «Plink, plank, plunk» Л.Андерсона.

Выступивший после концерта глава исполнительной власти района Мирдамед Садыгов поблагодарил музыкантов, отметил значение традиционного Габалинского международного музыкального фестиваля в межкультурной интеграции, выразил надежду на то, что в рамках следующих фестивалей в Исмаиллы будут организованы более масштабные концерты.