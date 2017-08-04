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    КУЛЬТУРА


    В Италии в рамках Международного кинофестиваля прошло мероприятие, посвященное Азербайджану

    04.08.2017 [21:05]

    Рим, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    В итальянском городе Ариано-Ирпино в рамках пятого Международного кинофестиваля состоялось мероприятие, посвященное Азербайджану.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил представитель посольства Азербайджана в Италии Эльмар Багиров, а также глава торговой платы Италия-Азербайджан Мануэла Тральди.

    В своих выступлениях они дали обширную информацию о связях обеих стран в различных областях, при этом особо отметили уровень сотрудничества в сфере культуры. Кроме того, на мероприятии была озвучена информация о богатом культурном наследии, киноиндустрии, а также об экономическом и туристическом потенциале страны.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий туристический потенциал Азербайджана.

    В заключении мероприятия участникам был показан фильм «Набат», снятый на киностудии «Азербайджанфильм».

    Асиман Асадов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Рим

    AZERTAG.AZ :В Италии в рамках Международного кинофестиваля прошло мероприятие, посвященное Азербайджану
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