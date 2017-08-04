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    В Пекине пассажиры метро спасли человека, упавшего  между платформой и поездом

    04.08.2017 [10:51]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Пассажиры станции «Дунчжимэнь» пекинского метро совместными усилиями раскачали поезд и помогли извлечь застрявшего между составом и платформой человека.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на китайский портал channelnewsasia.com, инцидент произошел в вечер четверга, когда неизвестный упал между платформой и вагоном и не смог самостоятельно выбраться. К нему на помощь пришли сотрудники станции, но их усилия оказались безрезультатными. После чего находящиеся на станции пассажиры решили оказать общее содействие.

    На распространенной в социальных сетях видеозаписи видно как десятки собравшихся на платформе мужчин под руководством сотрудников службы безопасности сбоку толкают поезд на «раз, два, три». Это длится около минуты, а после слышится радостный возглас и аплодисменты — «заложник» поезда и платформы был успешно освобожден.

    AZERTAG.AZ :В Пекине пассажиры метро спасли человека, упавшего  между платформой и поездом
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    В Пекине пассажиры метро спасли человека, упавшего  между платформой и поездом