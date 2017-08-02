В России к 2020 году запустят систему фильтрации интернета
AzerTAg.az
02.08.2017 [16:14]
Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ
К 2020 году в России создадут «белый» список сайтов.
Об этом сообщил глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Денис Давыдов.
По его словам, к 2020 году в России будет сформирован «белый» список сайтов. Порталами из данного списка смогут пользоваться несовершеннолетние россияне. Доступ к другим ресурсам для несовершеннолетних граждан будет ограничен.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, в настоящий момент эксперты занимаются разработкой соответствующего проекта.
Пока что предусмотрено два пути работы фильтра. Первый – фильтрация интернет-трафика, предоставляющегося образовательным учреждениям, а второй – контроль всех пользователей Рунета.
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