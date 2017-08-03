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    ОБЩЕСТВО


    В Шамахинском районе за незаконное содержание диких птиц оштрафован администратор кафе

    03.08.2017 [19:38]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) были проведены очередные рейды с целью изучения ситуации в связи с соблюдением требований Закона «Об охоте» и «Об охране животного мира», а также для предотвращения незаконной охоты и продажи диких птиц и животных на территории республики.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе рейдов на территории Шамахинского района в кафе «Севиндж» был выявлен факт отлова и незаконного содержания в клетке двух соколов и одного фазана. По факту в отношении администратора кафе Хафиза Бехдиева составлен протокол.

    За совершение административного правонарушения Х.Бехдиев оштрафован на сумму 500 манатов, птицы были переданы в Центр восстановления дикой природы и Реабилитационной клиники, действующий при Алтыагаджском национальном парке.

    Птицы под контролем ветеринарных врачей после прохождения обследования и периода реабилитации будут выпущены в дикую природу.

    AZERTAG.AZ :В Шамахинском районе за незаконное содержание диких птиц оштрафован администратор кафе
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