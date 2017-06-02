В США особняк, в котором скончалась Мэрилин Монро, продали за 7,25 млн долларов
AzerTAg.az
02.06.2017 [17:22]
Баку, 2 июня, AЗЕРТАДЖ
Особняк американской актрисы Мэрилин Монро был продан в США за 7,25 миллиона долларов, сообщает издание Los Angeles Business Journal.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости, по информации издания, особняк в районе Брентвуд американского Лос-Анджелеса был построен в 1929 году. В этом доме Монро провела последние дни своей жизни и скончалась в 1962 году.
Как сообщается, покупатель нашелся менее чем за десять дней и заплатил за особняк на 350 тысяч долларов больше изначально заявленной стоимости недвижимости.
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