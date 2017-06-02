    • / МИР

    МИР


    В США особняк, в котором скончалась Мэрилин Монро, продали за 7,25 млн долларов

    02.06.2017 [17:22]

    Баку, 2 июня, AЗЕРТАДЖ

    Особняк американской актрисы Мэрилин Монро был продан в США за 7,25 миллиона долларов, сообщает издание Los Angeles Business Journal.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости, по информации издания, особняк в районе Брентвуд американского Лос-Анджелеса был построен в 1929 году. В этом доме Монро провела последние дни своей жизни и скончалась в 1962 году.

    Как сообщается, покупатель нашелся менее чем за десять дней и заплатил за особняк на 350 тысяч долларов больше изначально заявленной стоимости недвижимости.

    AZERTAG.AZ :В США особняк, в котором скончалась Мэрилин Монро, продали за 7,25 млн долларов
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.06.2017 [18:23]
    Google намерена в 2018 году защитить пользователей Chrome от рекламы
    02.06.2017 [18:07]
    Студия Ghibli откроет свой тематический парк в Японии
    02.06.2017 [17:30]
    В еврозоне безработица снизилась впервые за 8 лет
    02.06.2017 [17:25]
    Microsoft заплатит пользователям за отказ от Google
    В США особняк, в котором скончалась Мэрилин Монро, продали за 7,25 млн долларов