В США особняк, в котором скончалась Мэрилин Монро, продали за 7,25 млн долларов

Баку, 2 июня, AЗЕРТАДЖ

Особняк американской актрисы Мэрилин Монро был продан в США за 7,25 миллиона долларов, сообщает издание Los Angeles Business Journal.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости, по информации издания, особняк в районе Брентвуд американского Лос-Анджелеса был построен в 1929 году. В этом доме Монро провела последние дни своей жизни и скончалась в 1962 году.

Как сообщается, покупатель нашелся менее чем за десять дней и заплатил за особняк на 350 тысяч долларов больше изначально заявленной стоимости недвижимости.