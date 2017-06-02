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    ПОЛИТИКА


    В Санкт-Петербурге обсужден вопрос реализации совместных проектов между АЗЕРТАДЖ и Синьхуа

    02.06.2017 [14:25]

    Санкт-Петербург, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) и агентство Синьхуа Китая достигли соглашения о расширении сотрудничества и реализации совместных проектов.

    Обсуждения в связи с этим были проведены 2 июня на встрече генерального директора АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с вице-президентом Синьхуа Жанг Сутангом в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

    Генеральный директор Аслан Асланов отметил, что АЗЕРТАДЖ и Синьхуа долгое время плодотворно сотрудничают, осуществляют тесный обмен информацией, проводят совместные фотовыставки. Было отмечено, что в АЗЕРТАДЖ функционирует редакция информации на китайском языке, агентство тесно сотрудничает с Институтом Конфуция в Баку. Подчеркнув, что в настоящее время ведется работа над новым проектом соглашения о партнерстве, Аслан Асланов отметил, что будет рад подписать документ с президентом агентства Синьхуа Чаи Мингжао в Баку.

    Жанг Сутанг довел до внимания, что агентство Синьхуа придает важное значение сотрудничеству с АЗЕРТАДЖ, они заинтересованы в осуществлении совместных проектов, расширении обмена информацией. Отметив значение функционирования в АЗЕРТАДЖ редакции китайского языка, он сказал, что Синьхуа готово оказать необходимую поддержку в этом направлении. Жанг Сутанг подчеркнул, что очень много наслышан об Азербайджане, его культуре и развитии, сказал, что с удовольствием хотел бы посетить Баку, который превратился в один из самых красивых городов мира.

    На встрече была подчеркнута необходимость продолжения информационной поддержки обоими агентствами проектов «Один пояс – один путь», Великий Шелковый путь и других крупных проектов, в которых участвуют Азербайджан и Китай. В то же время, были обсуждены пути возвышения на новый этап отношений с Синьхуа в период председательства АЗЕРТАДЖ во Всемирном конгрессе новостных агентств и Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), активность агентств-членов на сайте OANA, взаимный обмен информацией и другие вопросы.

    AZERTAG.AZ :В Санкт-Петербурге обсужден вопрос реализации совместных проектов между АЗЕРТАДЖ и Синьхуа
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