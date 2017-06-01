В Саудовской Аравии прогремел взрыв
AzerTAg.az
01.06.2017 [20:55]
Абу-Даби, 1 июня, АЗЕРТАДЖ
На рынке «Маяс», расположенном на одной из улиц города Аль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, прогремел мощный взрыв, сообщают местные СМИ.
Cообщается, что в воздух взлетел заминированный автомобиль. На кадрах, распространенных телеканалом «Аль-Арабия» с места происшествия, видны горящие обломки машины и поднимающийся столб черного дыма.
Данных о жертвах пока нет.
Ася Гаджизаде
собкор АЗЕРТАДЖ
Абу-Даби
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