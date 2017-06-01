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    В Саудовской Аравии прогремел взрыв

    01.06.2017 [20:55]

    Абу-Даби, 1 июня, АЗЕРТАДЖ

    На рынке «Маяс», расположенном на одной из улиц города Аль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, прогремел мощный взрыв, сообщают местные СМИ.

    Cообщается, что в воздух взлетел заминированный автомобиль. На кадрах, распространенных телеканалом «Аль-Арабия» с места происшествия, видны горящие обломки машины и поднимающийся столб черного дыма.

    Данных о жертвах пока нет.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В Саудовской Аравии прогремел взрыв
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