Абу-Даби, 1 июня, АЗЕРТАДЖ На рынке «Маяс», расположенном на одной из улиц города Аль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, прогремел мощный взрыв, сообщают местные СМИ. Cообщается, что в воздух взлетел заминированный автомобиль. На кадрах, распространенных телеканалом «Аль-Арабия» с места происшествия, видны горящие обломки машины и поднимающийся столб черного дыма. Данных о жертвах пока нет. Ася Гаджизаде собкор АЗЕРТАДЖ Абу-Даби

AZERTAG.AZ : В Саудовской Аравии прогремел взрыв

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