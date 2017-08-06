В Тегеране начала работу конференция на тему «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы»

Тегеран, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

6 августа в Тегеране начала работу совместная конференция на тему «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы».

Открывая конференцию, генеральный секретарь Международной ассоциации за сближение Исламских школ мысли аятолла Мехсун Араки рассказал об исламской религии. Он отметил, что ислам – это религия, призывающая людей к гуманизму, миру и благополучию. Эта религия имеет большую историю и изучение этой истории чрезвычайно важно. К сожалению, в последнее время наблюдается предвзятое отношение к Исламу. Чтобы предотвратить это, необходимо правильно пропагандировать исламскую религию и разъяснять людям ее суть. Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, выступая на конференции, отметил, что Азербайджан – толерантная страна. Люди различных религий и вероисповеданий проживают в Азербайджане в условиях дружбы. Президент Ильхам Алиев, придавая особое значение исламской религии, объявил 2017 год «Годом исламской солидарности». В рамках этого года в Баку также состоялись Игры исламской солидарности. Присоединившиеся к Играм исламские страны продемонстрировали солидарность всему миру.

В работе конференции также принимают участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, депутаты Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов, Хикмет Мамедов, послы Азербайджана в России и Иране Полад Бюльбюльоглу и Буньяд Гусейнов.

Рабиль Кятанов

собкор АЗЕРТАДЖ

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