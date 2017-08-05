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    СПОРТ


    В Ульяновске состоится первый фестиваль по национальным видам спорта и игр стран СНГ

    05.08.2017 [16:05]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Состоится крупнейшее спортивное мероприятие стран Содружества Независимых Государства.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 12-15 августа в Ульяновской области России пройдет первый фестиваль по национальным видам спорта и игр стран СНГ. В этом фестивале примут участие более 1000 спортсменов и свыше 70 тысяч болельщиков. В программу этого грандиозного мероприятия, в котором будет участвовать и Азербайджан, включены олимпийские и неолимпийские виды спорта.

    На фестивале, который начнется с торжественного парада, будут организованы выставка, отражающая национальные традици спорта народов СНГ, кинофестиваль на спортивную тему стран-членов СНГ, а также заложен фундамент Парка дружбы стран и народов СНГ. Кроме того, будут организованы ежедневные тренинги со звездами спорта и эстрады, международный этнокультурный форум.

    На фестивале борьбу будут вести за 70 комплектов медалей.

    AZERTAG.AZ :В Ульяновске состоится первый фестиваль по национальным видам спорта и игр стран СНГ
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