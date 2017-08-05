В Ульяновске состоится первый фестиваль по национальным видам спорта и игр стран СНГ

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Состоится крупнейшее спортивное мероприятие стран Содружества Независимых Государства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 12-15 августа в Ульяновской области России пройдет первый фестиваль по национальным видам спорта и игр стран СНГ. В этом фестивале примут участие более 1000 спортсменов и свыше 70 тысяч болельщиков. В программу этого грандиозного мероприятия, в котором будет участвовать и Азербайджан, включены олимпийские и неолимпийские виды спорта.

На фестивале, который начнется с торжественного парада, будут организованы выставка, отражающая национальные традици спорта народов СНГ, кинофестиваль на спортивную тему стран-членов СНГ, а также заложен фундамент Парка дружбы стран и народов СНГ. Кроме того, будут организованы ежедневные тренинги со звездами спорта и эстрады, международный этнокультурный форум.

На фестивале борьбу будут вести за 70 комплектов медалей.