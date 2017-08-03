В Загатала сдана в эксплуатацию электрическая подстанция «Бехметли»

Загатала, 3 августа, AЗЕРТАДЖ

3 августа в Загатала состоялось открытие 110/35/10-киловольтной электрической подстанции «Бехметли».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал главу государства о технических параметрах подстанции. На территории, прилегающей к станции, проделана большая работа по благоустройству, проведено озеленение.

В здании станции создан фотостенд, отражающий заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии электроэнергетики в Азербайджане как в советский период, так и в годы независимости. Все помещения в здании оснащены необходимым оборудованием для деятельности работников на высоком уровне.

Эта подстанция построена для улучшения электроснабжения Загатальского района, устранения перебоев в подаче электроэнергии в район. Ранее возникали серьезные проблемы в обеспечении электроэнергией Бехметли и других сел подстанцией «Бехметли» мощностью 1x6,3 MVA, питающейся путем разветвления от 110-киловольтной 2-й Загатальской воздушной линии. Питание подстанции от одного трансформатора создавало перебои в подаче электроэнергии. С учетом этого одноконтурное разветвление «Бехметли» протяженностью 1 километр, питающееся от 110-киловольтной 2-й Загатальской воздушной линии, реконструировано и превращено в двухконтурное разветвление. На подстанции установлены новые трансформаторы мощностью 2x10 MVA. В то же время на подстанции построена 110 и 35-киловольтная открытая распределительная сеть. Выход 35-киловольтной воздушной линии Муганлы, которая питает 35/10-киловольтную подстанцию «Муганлы» и 35/6-киловольтную подстанцию «Гарачай», заменен кабелем. На сооружениях полностью реконструированной подстанции установлены отвечающие современным стандартам электрооборудование, электронные защитные реле и автоматические системы, а также оборудование, обеспечивающее подключение подстанции к диспетчерской системе СКАДА для дистанционного управления. Подстанция «Бехметли» будет обеспечивать качественной электроэнергией около 9 тысяч абонентов в селах Бехметли, Сувагил, Даглы, Мосул, Енгийан, Лагич, Кюрдамир, Муганлы, Гандах, Кепенекчи, Чюдюлюбина и поселке Алиабад. Наряду с этим, на служебной территории Загатальской электросети была полностью снесена 35/10-киловольтная подстанция, ранее именовавшаяся «Улдуз», на ее месте построена современная закрытая подстанция «Даначи».

В соответствии с проектом “Ишыглы Азербайджан”, определенным главой государства, ОАО «Aзеришыг», как и во всех регионах страны, осуществляет широкомасштабные строительство, реконструкцию и восстановительные работы для обеспечения устойчивой, бесперебойной и качественной электроэнергией потребителей и в северно-западном регионе. Построенная в Загатала 110/35/10-киловольтная подстанция «Бехметли» является одним из таких проектов. В целом, за последние годы ОАО «Aзеришыг» осуществило очень важную работу в этом регионе. После создания ОАО «Aзеришыг» в северо-западном регионе, считающемся туристической и сельскохозяйственной зоной, построены и реконструированы четыре 110/35/10-киловольтные подстанции, отвечающие современным стандартам. Сданы в эксплуатацию три подстанции по 35/10-киловольтным подстанциям, работа на 5 подстанциях завершается. Параллельно на служебной территории северо-западного Управления районными системами электроснабжения (УРСЭС) установлены 287 трансформаторных пунктов. По региону протянуты 300 километров изолированных проводов и 310 километров проводов, установлены и заменены 27 тысяч столбов. В течение двух лет в Гахском, Габалинском, Исмаиллинском, Шекинском и Огузском районах построены и сданы в эксплуатацию современные офисные здания в различных архитектурных стилях. В офисных зданиях, где есть все условия для оперативной деятельности сотрудников, созданы специальные помещения для повышения качества обслуживания абонентов, продажи электроэнергии, аварийной службы, оказания услуг клиентам. Почти в 150 селах и поселках по северо-западному УРСЭС проведена и проводится работа по реконструкции. По 8 районам в целом установлены 7225 новых счетчиков, 14025 счетчиков заменены новыми. В результате работы, проделанной в электрических сетях с завершившемся сроком эксплуатации, сократились технические потери, увеличился сбор электроэнергии. После создания ОАО «Азеришыг» общая установочная мощность районов по северо-западному УРСЭС увеличилась до 131,5 MVA.

Затем Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

В заключение была сделана фотография на память.