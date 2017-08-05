В десяти странах Европы ввели "красный" уровень опасности из-за жары

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

В некоторых районах европейских государств температура воздуха прогрелась до 50 градусов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на KP.RU, власти десяти европейских государств объявили "красный" уровень опасности из-за аномально жаркого лета.

Сообщается, что высшую степень угрозы, исходящую от экстремальных погодных условий, ввели на территории таких стран, как Венгрия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Италия, Черногория, Хорватия, Сербия, Румыния, Польша и Словения.

Согласно данным сайта Европейской сети метеослужб Eumetnet, температура воздуха в этих государствах за последние дни прогревалась до 50 градусов.

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары введён в Болгарии, Греции, Испании, Франции и Македонии, где столбик термометра достигал отметки в 40 градусов.

Напомним, что ранее в Японии от аномально жаркой погоды погибли шесть человек, еще более двух тысяч человек попали в больницы.