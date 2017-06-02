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    В еврозоне безработица снизилась впервые за 8 лет

    02.06.2017 [17:30]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Уровень безработицы в зоне евро в апреле снизился – впервые за последние 8 лет, то есть с марта 2009 года. По данным Статистического управления Европейского союза (Евростата), в 19 государствах зоны этот показатель достиг 9,3 процента, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

    Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии – 3,2 процента; Германии – 3,9 процента и на Мальте 4,1 процента, а самые высокие в Греции – 23,2 процента и Испании – 17,8 процента.

    Во Франции безработица отступила за символическую черту в 10 процентов, составив 9,5 процента.

    При этом реальность превзошла прогнозы аналитиков, которые полагали, что этот показатель в апреле сократится до 9,4 процента, пишет Евроньюс.

    AZERTAG.AZ :В еврозоне безработица снизилась впервые за 8 лет
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