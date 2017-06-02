В еврозоне безработица снизилась впервые за 8 лет

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Уровень безработицы в зоне евро в апреле снизился – впервые за последние 8 лет, то есть с марта 2009 года. По данным Статистического управления Европейского союза (Евростата), в 19 государствах зоны этот показатель достиг 9,3 процента, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии – 3,2 процента; Германии – 3,9 процента и на Мальте 4,1 процента, а самые высокие в Греции – 23,2 процента и Испании – 17,8 процента.

Во Франции безработица отступила за символическую черту в 10 процентов, составив 9,5 процента.

При этом реальность превзошла прогнозы аналитиков, которые полагали, что этот показатель в апреле сократится до 9,4 процента, пишет Евроньюс.