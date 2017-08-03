В городе Гах открылся Музей флага

Гах, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в городе Гах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Музея флага.

Было сообщено, что комплекс Площади флага, строительство которого началось в 2016 году, полностью готов. Строительство комплекса площадью три гектара осуществлено за счет внутренних возможностей района. Государственный флаг Азербайджанской Республики развевается на флагштоке высотой 62 метра. В комплексе, где проведена широкая работа по озеленению, сооружена современная система освещения. Кроме того, на территории Площади флага построено здание музея общей площадью 730 квадратных метров.

В музее демонстрируются экспонаты, связанные с пропагандой национального флага, и государственные атрибуты. В экспозиционном зале широкое место отведено флагам государств, существовавших в Азербайджане, и их атрибутам. Отражая исторический путь, пройденный Азербайджанским государством, экспонаты музея имеют особое значение в деле воспитания молодого поколения в патриотическом духе.