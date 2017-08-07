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    В нижнем течении Куры наблюдается повышение уровня воды

    07.08.2017 [13:32]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    В нижнем течении реки Кура в основном наблюдается повышение уровня воды. Так, в пунктах Сурра и Ширван отмечено повышение уровня воды на 4 см, Банке – на 6 см, а в пункте Сальян особых изменений в уровне воды не наблюдается. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 2 см.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

    Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 60-70 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа 20-60, Лянкяран-Астаринского региона – 50-100, в Нахчыванской АР - 50 процентов от нормы.

    7 августа в пункте Гырагкесемен особых изменений в уровне воды не наблюдается. Расход воды 50 кубометров в секунду, что составляет 38 процентов от десятидневной нормы.

    В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 1 см. Расход воды 12 кубометров в секунду, что составляет 17 процентов от десятидневной нормы.

    В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 352 см, Ширване – 207, Сальяне – 117, Банке - 177, в пункте Новрузлу реки Араз – 58 см.

    AZERTAG.AZ :В нижнем течении Куры наблюдается повышение уровня воды
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