В нижнем течении Куры наблюдается повышение уровня воды

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура в основном наблюдается повышение уровня воды. Так, в пунктах Сурра и Ширван отмечено повышение уровня воды на 4 см, Банке – на 6 см, а в пункте Сальян особых изменений в уровне воды не наблюдается. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 2 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 60-70 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа 20-60, Лянкяран-Астаринского региона – 50-100, в Нахчыванской АР - 50 процентов от нормы.

7 августа в пункте Гырагкесемен особых изменений в уровне воды не наблюдается. Расход воды 50 кубометров в секунду, что составляет 38 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 1 см. Расход воды 12 кубометров в секунду, что составляет 17 процентов от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 352 см, Ширване – 207, Сальяне – 117, Банке - 177, в пункте Новрузлу реки Араз – 58 см.