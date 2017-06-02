В пункте Сурра реки Кура отмечено повышение уровня воды на 26 см

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура в основном особых изменений в уровне воды не наблюдается. Так, в пункте Сурра отмечено повышение уровня воды на 26 см, в пункте Ширван отмечено понижение уровня воды на 2 см, а в пунктах Сальян и Банка особых изменений в уровне воды не наблюдается. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено понижение уровня воды на 2 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 60-100 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа 30-70, Лянкяран-Астаринского региона – 10, в Нахчыванской АР - 30 процентов от нормы.

2 июня в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 11 см. Расход воды 335 кубометров в секунду, что составляет 56 процентов от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 5 см. Расход воды 137 кубометров в секунду, что составляет 70 процентов от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 392 см, Ширване – 221, Сальяне – 160, Банке - 181, в пункте Новрузлу реки Араз – 64 см.