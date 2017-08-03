В пятницу в столице ожидается 37, а в некоторых регионах до 42 градусов тепла

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 августа. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем 40-45 процентов. Температура морской воды на пляжах Абшерона - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба 25-26, Бузовна, Мардакян, Шувелан - 26-27, Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово - 27-28 градусов тепла. В Нахчыванской Автономной Республике без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-40, местами до 42 градусов тепла. В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32 градуса тепла. В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла. В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла. В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла. В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-23, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 15-18, днем 25-30 градусов тепла.

AZERTAG.AZ : В пятницу в столице ожидается 37, а в некоторых регионах до 42 градусов тепла

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