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    В работе Skype по всему миру произошел серьезный сбой

    03.08.2017 [18:42]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Во всем мире в работе программы Skype случился серьезный сбой.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на actualnews.org, пользователи жаловались на то, что разные услуги временно были недоступны.

    Skype распространил среди пользователей сообщения о том, что по всему миру в работе программы 3 августа случился сбой. Представители программы отметили, что они в курсе неполадок, и знают о том, что пользователи не могут получать или отправлять сообщения. «Наша инженерная команда уже работает»,- отметили в Skype.

    Самые серьезные и продолжительные сбои зафиксировали в государствах Европы и в Северной Америке.

    Напомним, что несколькими неделями ранее подобный инцидент со Skype уже имел место быть.

    AZERTAG.AZ :В работе Skype по всему миру произошел серьезный сбой
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