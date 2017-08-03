В работе Skype по всему миру произошел серьезный сбой

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Во всем мире в работе программы Skype случился серьезный сбой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на actualnews.org, пользователи жаловались на то, что разные услуги временно были недоступны.

Skype распространил среди пользователей сообщения о том, что по всему миру в работе программы 3 августа случился сбой. Представители программы отметили, что они в курсе неполадок, и знают о том, что пользователи не могут получать или отправлять сообщения. «Наша инженерная команда уже работает»,- отметили в Skype.

Самые серьезные и продолжительные сбои зафиксировали в государствах Европы и в Северной Америке.

Напомним, что несколькими неделями ранее подобный инцидент со Skype уже имел место быть.