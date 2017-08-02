    • / РЕГИОНЫ

    РЕГИОНЫ


    В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра

    02.08.2017 [22:37]

    Габала, 2 августа, Шахназар Баширов, АЗЕРТАДЖ

    IX Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга», продолжается. Программа фестиваля очень насыщенная, каждый день проводится по 2 концерта, на которых исполняются различные музыкальные произведения.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 2 августа в городе Габала на открытой сцене, установленной перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева, состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли.

    На грандиозном музыкальном вечере оркестр выступил под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и заслуженного артиста, дирижера Фуада Ибрагимова. На концерте директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), проректор Бакинской музыкальной академии, профессор Егяна Ахундова (фортепиано), профессор Люблинской музыкальной академии Словении Мойка Злобко Вайгл (арфа), художественный руководитель фестиваля Эмилия-Романья в Италии Массимо Мерчелли (флейта) исполнили произведения азербайджанских и европейских композиторов.

    Концерт вызвал большой интерес у зрителей.

    AZERTAG.AZ :В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США
    01.08.2017 [21:57]
    В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США
    Выступление Baku Chamber Orchestra в Габале было встречено аплодисментами ВИДЕО
    31.07.2017 [22:47]
    Выступление Baku Chamber Orchestra в Габале было встречено аплодисментами ВИДЕО
    Сегодня состоится официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля
    30.07.2017 [14:28]
    Сегодня состоится официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля
    Сегодня начинается IX Габалинский международный музыкальный фестиваль
    29.07.2017 [13:11]
    Сегодня начинается IX Габалинский международный музыкальный фестиваль
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [21:02]
    Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля
    01.08.2017 [23:15]
    Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО
    01.08.2017 [22:49]
    В Исмаиллы состоялся концерт «Baku Chamber Orchestra»
    01.08.2017 [21:57]
    В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США
    В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра