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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В регионах Азрбайджана с 15 августа начинается прием в подготовительные группы для дошкольников

    05.08.2017 [14:53]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Регистрация в дошкольные группы Баку проходит посредством электронного ресурса mektebeqebul.edu.az до 18 сентября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении образования Баку, прием заявок в других городах и районах республики начнется в школах с 15 августа. В столичных школах прием документов пройдет 15 августа-20 сентября.

    Для работы с детьми в данных группах отбираются опытные, более интеллектуальные и профессиональные педагоги начальных классов, для которых организуются специальные курсы. Учителя подготовительных групп общеобразовательных школ Баку будут привлечены к тренингам в соответствии с утвержденными планом и программой.

    Согласно соответствующему приказу министра образования, курсы будут проводиться экспертами в области дошкольного образования и психологами. Занятия в подготовительных группах организуются за счет государственных средств.

    Напомним, что в Азербайджане в 2015-2016 учебном году к дошкольной подготовке в группах были привлечены 24 процента детей в возрасте 5 лет, в 2016-2017 году – 55 процента, 2017-2018 – 65 процентов. Кроме того, планируется повысить показатели до 75 проц в 2018-2019 и 90 проц в 2019-2020 учебных годах.

    AZERTAG.AZ :В регионах Азрбайджана с 15 августа начинается прием в подготовительные группы для дошкольников
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