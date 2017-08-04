В реках наблюдается понижение уровня воды

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

В нижнем течении реки Кура в основном наблюдается понижение уровня воды. Так, в пунктах Ширван и Банка отмечено понижение уровня воды на 2 см, Сальяне – на 6 см, в Сурре - на 4 см. В пункте Новрузлу реки Араз отмечено повышение уровня воды на 5 см.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 60-70 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа 60-120, Лянкяран-Астаринского региона – 50-100, в Нахчыванской АР - 50 процентов от нормы.

4 августа в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на 5 см. Расход воды 32 кубометра в секунду, что составляет 24 процента от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на 2 см. Расход воды 12,5 кубометра в секунду, что составляет 18 процентов от десятидневной нормы.

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре – 348 см, Ширване – 191, Сальяне – 127, Банке - 175, в пункте Новрузлу реки Араз – 60 см.