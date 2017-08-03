В сентябре в Баку пройдет фестиваль культуры Индонезии

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа в бизнес-центре Landmark посол Индонезии в Азербайджане Хуснан бей Фанани провел для журналистов презентацию своей страны в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на презентации посол дал подробную информацию о государственном строе, географиеском расположении, политической и социально-экономической составляющей страны.

Особое внимание посол уделил культурному развитию Индонезии. В этой связи Х.Фанани отметил, что у Индонезии и Азербайждана много общего. «В Азербайджане и Индонезии подавляющее большинство населения, исповедует ислам. У Азербайджана есть великий Низами, которого почитают и в Индонезии», - сказал он.

Говоря о великом поэте и фолософе, посол поделился своими воспоминаниями детства. «Когда мне было 7-8 лет мне мама рассказывала историю о Лейле и Меджнуне. От нее я узнал кто такой Низами», - сказал Х. Фанани.

На мероприятии было отмечено, что в сентябре в Баку состоится фестиваль индонезийской культуры. В связи и с этим посол выразил благодарность главе нашего государства Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой, а также министру культуры и туризма Абульфазу Гараеву за помощь, оказанную в организации фестиваля культуры.