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    КУЛЬТУРА


    В сентябре в Баку пройдет фестиваль культуры Индонезии

    03.08.2017 [17:08]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа в бизнес-центре Landmark посол Индонезии в Азербайджане Хуснан бей Фанани провел для журналистов презентацию своей страны в Баку.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на презентации посол дал подробную информацию о государственном строе, географиеском расположении, политической и социально-экономической составляющей страны.

    Особое внимание посол уделил культурному развитию Индонезии. В этой связи Х.Фанани отметил, что у Индонезии и Азербайждана много общего. «В Азербайджане и Индонезии подавляющее большинство населения, исповедует ислам. У Азербайджана есть великий Низами, которого почитают и в Индонезии», - сказал он.

    Говоря о великом поэте и фолософе, посол поделился своими воспоминаниями детства. «Когда мне было 7-8 лет мне мама рассказывала историю о Лейле и Меджнуне. От нее я узнал кто такой Низами», - сказал Х. Фанани.

    На мероприятии было отмечено, что в сентябре в Баку состоится фестиваль индонезийской культуры. В связи и с этим посол выразил благодарность главе нашего государства Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой, а также министру культуры и туризма Абульфазу Гараеву за помощь, оказанную в организации фестиваля культуры.

    AZERTAG.AZ :В сентябре в Баку пройдет фестиваль культуры Индонезии
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