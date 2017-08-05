В сети появилось фото чека за трансфер Неймара
AzerTAg.az
05.08.2017 [12:19]
Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ
В интернете появилось изображение чека за трансфер нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". Напомним, что переход состоялся на днях, а его сумма оценивается в 222 миллиона евро. Трансфер 25-летнего бразильца в парижский клуб стал самым дорогим в истории футбола.
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