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    В сети появилось фото чека за трансфер Неймара

    05.08.2017 [12:19]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    В интернете появилось изображение чека за трансфер нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". Напомним, что переход состоялся на днях, а его сумма оценивается в 222 миллиона евро. Трансфер 25-летнего бразильца в парижский клуб стал самым дорогим в истории футбола.

    AZERTAG.AZ :В сети появилось фото чека за трансфер Неймара
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