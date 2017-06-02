В субботу в некоторых регионах воздух прогреется до 33 градусов

Баку, 2 июня АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 июня.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах есть вероятность гроз и дождей. Во второй половине дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ожидается юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем – 22-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем – 22-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем – 28-33 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Днем в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем – 15-20 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем – 24-29 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Днем в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем – 13-18 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в течение дня в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем – 27-32 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в течение дня в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах 10-15, днем – 20-25 градусов тепла.