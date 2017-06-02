В текущем году электронными услугами Минтруда воспользовались свыше 4,5 миллиона раз

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Самым популярным на портале «Электронное правительство» остаются е-услуги Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Так, в мае текущего года в Азербайджане е-услугами МТСЗН воспользовались 745 298 раз, что составляет 34,4 процента от общего числа обращений на портал «Электронное правительство».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, причиной увеличения обращений e-услугам министерства является возможность пользоваться соответствующими государственными услугами в современных и прозрачных условиях, в режиме реального времени, и не обращаясь к какому-либо чиновнику.

В настоящее время функционируют следующие е-услуги МТСЗН: «Электронная регистрация трудовых договоров и оповещение об этом работодателей», «Информирование работников о заключении трудовых договоров», «Справка с места работы», «Предоставление информации об последнем обследовании, проведенного медико-социальной экспертной комиссией», «Калькулятор пенсии», «Социальный калькулятор расчета пенсий и социальных пособий», «Онлайн учет семейного крестьянского хозяйства», «Предоставление информации пенсионерам», «Обращение в связи с адресной социальной помощью», «Онлайн учет застрахованных лиц», «Онлайн учет владельцев пригодных для крестьянского (фермерского) хозяйства земельных участков», «Представление графика для пособия по временной нетрудоспособности», «Представление графика для пособия по беременности и по рождению ребенка», «Представление графика для пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет», «Предоставление информации застрахованным», «Предоставление информации об учетном номере застрахованного лица» и др.

Помимо этого, постепенно расширяется сфера электронных услуг, предоставляемых министерством населению. Так, с 1 апреля текущего года сдана в эксплуатацию новая электронная система по предоставлению отчетов по обязательному государственному социальному страхованию, и в течение прошлого месяца ею воспользовались 330 211 раз, что свидетельствует о ее большой востребованности.

В целом, в январе-мае текущего года было зарегистрировано 4 577 511 обращений по е-услугам Министерства труда и социальной защиты населения.