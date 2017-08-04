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    В январе-июле текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты увеличились на 9,1 процента

    04.08.2017 [15:46]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    В условиях сложной политико-экономической ситуации и господства кризисных процессов в регионе и мире, Азербайджан остается островком стабильности и спокойствия. Так, системные реформы в условиях разветвленной и эффективной экономики, успешно осуществляемые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, создают условия для продолжения процессов социально-экономического развития нашей республики, давая возможность для достижения положительных результатов отвечающей современным стандартам пенсионно-страховой системы Азербайджана.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), за январь-июль 2017 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при ведомстве, увеличившись на 167,4 млн. маната или 9,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли до 2000,7 млн. манат.

    За отчетный период поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1183,2 млн. маната, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,7 процента. 63,9 процента или 755,9 млн. маната от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем 7 месяцев 2016 года больше на 11,2 процента или на 75,9 млн. манатов. Значительный рост поступлений от небюджетных социальных страхований является прямым показателем экономического развития в стране.

    На первое августа 2017 года в Азербайджане индивидуальные счета социального страхования имеют 3 512 269 человек. В стране зарегистрировано 1 миллион 325 тысяч пенсионеров. Из них 59,2 процента получают пенсию по возрасту, 29,3 процента - по инвалидности, 11,5 процента - по потере кормильца.

    AZERTAG.AZ :В январе-июле текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты увеличились на 9,1 процента
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