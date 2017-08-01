Валерий Меладзе: Баку – это город красок и контраста

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Баку – это город красок и контраста. Я очень люблю вашу столицу и питаю самые теплые чувства к Азербайджану.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал участник фестиваля «Жара», известный российский певец Валерий Меладзе.

«Очень рад был исполнить свои лучшие хиты. По восторгу публики видно, что фестиваль превзошел все ожидания. Это мероприятие сыграло большую роль в культурной жизни Азербайджана и России», - сказал В.Меладзе.

«Месторасположение «Sea Breeze» просто великолепное, живописный пейзаж, золотой песок, прозрачная морская вода. Все это радует глаз. Уверен, что мы встретимся с вами на фестивале «Жара» в 2018 году. Поэтому я не прощаюсь», - добавил в заключение звезда российской эстрады.