Во вторник температура морской воды на пляжах Абшерона прогреется до 30 градусов

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 августа. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется слабый восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 36-41 градус тепла, в Баку ночью 24-26, днем 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 35-45 процентов. Температура морской воды на пляжах Абшерона - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба 27-28, Бузовна, Мардакян, Шувелан - 28-29, Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово - 29-30 градусов тепла. Согласно медико-метеорологическому предупреждению, 8-9 августа на Абшеронском полуострове сохранится аномально жаркая погода, что неблагоприятно для большинства людей. Не рекомендуется длительное время находиться на открытом воздухе в дневные часы. В Нахчыванской Автономной Республике будет солнечно. Ожидается слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 38-43 градуса тепла. В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах без осадков. Прогнозируется слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 29-34 градуса тепла. В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах будет солнечно. Ожидается слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла. В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Прогнозируется слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 27-32 градуса тепла. В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах будет солнечно. Ожидается слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40, местами до 42 градусов тепла. В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах будет солнечно. Прогнозируется слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью 16-21, днем 29-34 градуса тепла.

AZERTAG.AZ : Во вторник температура морской воды на пляжах Абшерона прогреется до 30 градусов

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