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    Во второй половине июля по 48 делам предъявлен штраф на сумму 32 810 манатов

    04.08.2017 [12:42]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Обнародованы результаты проведенных с 16 по 31 июля проверок сотрудниками Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе проверок за нарушения со стороны юридических и физических лиц экологического законодательства в сфере охраны земли, а также ее недр, в области охраны водных ресурсов, флоры и фауны и охраны атмосферного воздуха от бытовых и производственных отходов составлено 173 акта и протокола. Для устранения выявленных недостатков дано 41 обязательное для исполнения указание.

    В целом, по 48 делам предъявлен штраф на сумму 32 810 манатов, по ущербу окружающей среды открыто 14 дел и предъявлен иск на сумму 14933,3 маната. По выбросу отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц приняты штрафные санкции по 178 делам на общую сумму 25430,29 маната.

    Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 27 дел, в исполнительные структуры и в суд – 6 дел.

    AZERTAG.AZ :Во второй половине июля по 48 делам предъявлен штраф на сумму 32 810 манатов
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