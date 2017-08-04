Во второй половине июля по 48 делам предъявлен штраф на сумму 32 810 манатов

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Обнародованы результаты проведенных с 16 по 31 июля проверок сотрудниками Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе проверок за нарушения со стороны юридических и физических лиц экологического законодательства в сфере охраны земли, а также ее недр, в области охраны водных ресурсов, флоры и фауны и охраны атмосферного воздуха от бытовых и производственных отходов составлено 173 акта и протокола. Для устранения выявленных недостатков дано 41 обязательное для исполнения указание.

В целом, по 48 делам предъявлен штраф на сумму 32 810 манатов, по ущербу окружающей среды открыто 14 дел и предъявлен иск на сумму 14933,3 маната. По выбросу отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц приняты штрафные санкции по 178 делам на общую сумму 25430,29 маната.

Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 27 дел, в исполнительные структуры и в суд – 6 дел.