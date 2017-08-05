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    Воры украли все трофеи итальянской теннисистки Роберты Винчи

    05.08.2017 [12:11]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Дом итальянской теннисистки Роберты Винчи подвергся ограблению, злоумышленники украли драгоценности и все трофеи спортсменки. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила сама пострадавшая.

    "Я не привыкла делится подробностями о своей личной жизни, потому что предпочитаю говорить о спорте, но сейчас я отойду от этого правила. Несколько дней назад мой дом в Таранто посетила группа грабителей, которые украли ценные вещи. Среди них были такие, чья материальная ценность несравнима с эмоциональной: трофеи, которые я выиграла за свою карьеру", - рассказала Винчи.

    "С первого дня, когда я взяла в руки ракетку, я работала до седьмого пота и достигала своих целей. Трофеи, несмотря на то, что они являются просто символом, напоминали мне каждый день, зачем я тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь становиться лучше. Кража трофеев - жест трусости и тупости, я бы хотела знать, в чьих руках теперь мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, жертвы и преданность делу, которые стояли за достижением этих целей. Они не смогут отнять этого у меня и у людей, с которыми я прошла по этой дороге", - заключила спортсменка.

    34-летняя Винчи за свою карьеру выиграла десять турниров WTA в одиночном разряде, а в 2015 году была участницей главного матча Открытого чемпионата США, выбив на полуфинальной стадии американку Серену Уильямс.

    В парном разряде итальянка выиграла 25 турниров под эгидой WTA. Также в парном разряде Винчи побеждала на всех четырех турнирах серии Большого шлема, а на Открытом чемпионате Австралии даже дважды.

    AZERTAG.AZ :Воры украли все трофеи итальянской теннисистки Роберты Винчи
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