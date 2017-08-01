Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week). Поводом для ее учреждения стало принятие в 1990 году Инночетийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания. Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира.

Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. Согласно данным Всемирного альянса поддержки грудного вскармливания, координатора этого мероприятия, грудное вскармливание — наилучший способ обеспечить новорожденных детей необходимыми им питательными веществами. ВОЗ, в свою очередь, рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а после — продолжать его вместе с надлежащим прикормом. Кроме того, специалисты ВОЗ отмечают, что к кормлению детей следует приступать уже в течение первого часа после родов.

ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали Глобальную стратегию по кормлению детей грудного возраста. Эта программа должна обеспечить улучшение питания младенцев, их рост и развитие, а также укрепление здоровья. Все это должно способствовать повышению процента выживания детей грудного и раннего возраста. Стратегия основана на фактических данных, подтверждающих значение питания в первые месяцы и годы жизни ребенка. В ней подчеркивается важность предоставления каждой матери поддержки, которая необходима ей для выполнения своей важной роли. В эту неделю во всем мире проводятся мероприятия, посвященные темам по защите, поощрению и поддержке грудного вскармливания.

По материалам Calend.ru