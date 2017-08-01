Встреча с участницей Международной школы мультикультурализма в АУЯ

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча сотрудников Института Конфуция АУЯ с Лю Мэйи - участницей V Международной школы мультикультурализма, проходящей под девизом «Азербайджан - центр религиозного согласия».

Директор Института Конфуция профессор Рафиг Аббасов проинформировал гостью об успешном развитии китаеведческого образования и науки в университете, научно-преподавательской и общественно-просветительской деятельности Института Конфуция АУЯ, специализирующегося на исследованиях в области реализации глобального китайского проекта «Один пояс и один путь» по возрождению исторического Шелкового пути. Р.Аббасов также подчеркнул, что мультикультуральная политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и которую ныне успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, способствовала признанию Азербайджана как одного из мультикультуральных центров в мире. Лю Мэйи отметив, что опыт Азербайджана помогает молодежи понять идеологические процессы, происходящие в такой полиэтнической среде как Азербайджан, подчеркнула, что азербайджанский народ достоин уважения за сохранение этнического и религиозного разнообразия и уникальной модели мультикультурализма.