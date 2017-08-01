    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Встреча с участницей Международной школы мультикультурализма в АУЯ

    01.08.2017 [18:50]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча сотрудников Института Конфуция АУЯ с Лю Мэйи - участницей V Международной школы мультикультурализма, проходящей под девизом «Азербайджан - центр религиозного согласия».

    Директор Института Конфуция профессор Рафиг Аббасов проинформировал гостью об успешном развитии китаеведческого образования и науки в университете, научно-преподавательской и общественно-просветительской деятельности Института Конфуция АУЯ, специализирующегося на исследованиях в области реализации глобального китайского проекта «Один пояс и один путь» по возрождению исторического Шелкового пути. Р.Аббасов также подчеркнул, что мультикультуральная политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и которую ныне успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, способствовала признанию Азербайджана как одного из мультикультуральных центров в мире. Лю Мэйи отметив, что опыт Азербайджана помогает молодежи понять идеологические процессы, происходящие в такой полиэтнической среде как Азербайджан, подчеркнула, что азербайджанский народ достоин уважения за сохранение этнического и религиозного разнообразия и уникальной модели мультикультурализма.

    AZERTAG.AZ :Встреча с участницей Международной школы мультикультурализма в АУЯ
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    31.07.2017 [21:39]
    Журналисты выражают признательность Президенту: Вы возвели политику государственной поддержки медиа на невероятную высоту
    31.07.2017 [18:06]
    День Военно-морского флота России отметили в Баку
    28.07.2017 [13:15]
    ГРАФИК приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в августе 2017 года
    24.07.2017 [15:48]
    В турецкой провинции Аксарай открылся парк Карабах
    Встреча с участницей Международной школы мультикультурализма в АУЯ Встреча с участницей Международной школы мультикультурализма в АУЯ