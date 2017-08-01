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    Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО

    01.08.2017 [23:15]

    Габала, 1 августа, Шахназар Баширов, АЗЕРТАДЖ

    Очередную концертную программу в рамках IX Габалинского международного музыкального фестиваля представил британский камерный оркестр «FeMusa».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступление оркестра было встречено зрителями с большим интересом.

    Организованный талантливыми музыкантами-женщинами в 2008 году, оркестр «FeMusa» выступает с произведениями современных композиторов. Наряду с традиционной западной музыкой, в репертуар оркестра входят малоизвестные произведения.

    На сцене Габалинского фестиваля британские музыканты исполнили произведения А.Вивальди, Э.Элгара, П.Уорлока, П.Левиса, Э.Блога, К.Дженкинса, Ф.Амирова и К.Караева. Выступление оркестра было встречено бурными аплодисментами.

    IX Габалинский международный музыкальный фестиваль проводится Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга». Он продлится до 3 августа.

    AZERTAG.AZ :Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО
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