Габала, 1 августа, Шахназар Баширов, АЗЕРТАДЖ Очередную концертную программу в рамках IX Габалинского международного музыкального фестиваля представил британский камерный оркестр «FeMusa». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступление оркестра было встречено зрителями с большим интересом. Организованный талантливыми музыкантами-женщинами в 2008 году, оркестр «FeMusa» выступает с произведениями современных композиторов. Наряду с традиционной западной музыкой, в репертуар оркестра входят малоизвестные произведения. На сцене Габалинского фестиваля британские музыканты исполнили произведения А.Вивальди, Э.Элгара, П.Уорлока, П.Левиса, Э.Блога, К.Дженкинса, Ф.Амирова и К.Караева. Выступление оркестра было встречено бурными аплодисментами. IX Габалинский международный музыкальный фестиваль проводится Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга». Он продлится до 3 августа.

AZERTAG.AZ : Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО

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