WEF назвал ОАЭ одной из выдающихся цифровых экономик и передовым рынком среди арабских стран

Абу-Даби, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Всемирный экономический форум (WEF) распространил отчет Digital Evolution Index (DEI), в котором Объединенные Арабские Эмираты получили статус «выдающейся» («Stand out») цифровой экономики в 2017 году с общей оценкой 3,22 балла. Таким образом, Эмираты признаны самым передовым рынком в арабском мире и 22-м в глобальном рейтинге. Об этом сообщает издание «Emirates 24/7».

Отмечается, что индекс представляет собой основанную на данных целостную оценку, которая отслеживает прогресс цифровой экономики в 60 странах, принимая во внимание более 100 различных показателей по четырем ключевым факторам – предложение, спрос, институциональная среда, инновации и изменения. Индекс отражает состояние и темпы развития цифровых технологий, а также определяет направления инвестиций и политических приоритетов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, среди высокоразвитых в цифровом плане и демонстрирующих значительный импульс стран, ОАЭ наряду с Новой Зеландией (14-е место с результатом 3,54 балла) и Сингапуром (6-е место с 3,69 баллами) оказались единственными тремя странами, отнесенными к категории «выдающиеся», учитывая их ведущую роль в продвижении и применении инноваций.

Сообщается, что с точки зрения динамики внедрения инноваций, Китай вновь возглавил рейтинг, в то время как по этому показателю ОАЭ заняли 10-е место.

Комментируя данный рейтинг, генеральный директор Smart Dubai Office Айша бинт Бутти бин Бишр отметила, что ОАЭ прошли долгий путь после того как руководство эмирата запустило план Dubai 2021 и программу Dubai Smart City Strategy. По ее словам, стратегии, проекты и инициативы, которые были реализованы в Эмиратах, в частности, в Дубае, способствовали невероятной динамике в этом направлении, которая позволила войти в высшую категорию Всемирного экономического форума.

В рейтинг WEF среди арабских стран также вошли Саудовская Аравия, которая заняла 31-е место с общей оценкой 2,80 балла, Иордания - 40-е место (2,41 балла), Марокко - 50-е место (2,12 балла), Египет – 54-е место (1,74 балла) и Алжир - 57-е место (1,64 балла).

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби