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    Хакеры в Дубае используют бесплатный WiFi в общественных местах

    05.08.2017 [11:46]

    Абу-Даби, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Хакеры в Дубае используют технологию WiFi для кражи личных данных людей, которые пользуются общественным бесплатным интернетом. Как сообщают местные СМИ cо cсылкой на высокопоставленного чиновника Департамента по борьбе с киберпреступностью полиции Дубая, в связи с этим полиция эмирата вынесла предупреждение резидентам, пользующимся бесплатным интернетом в общественных местах.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, хакеры создают бесплатные точки доступа в торговых центрах и других местах большого скопления людей, которые сами, того не подозревая, подключаются к сетям и отправляют свои личные данные на устройства киберпреступников. Злоумышленники устанавливают точки соединения WiFi с зачастую безобидно звучащим названием «бесплатный общественный WiFi», после чего скачивают персональные данные граждан, которые зачастую используются для вымогания денег. Хакеры также пользуются тем, что большинство людей не знает о технике защиты личной информации, шифровании данных, а также о рисках, которым подвергаются при подключении к общественным сетям.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Хакеры в Дубае используют бесплатный WiFi в общественных местах
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