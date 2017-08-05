Хакеры в Дубае используют бесплатный WiFi в общественных местах

Абу-Даби, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Хакеры в Дубае используют технологию WiFi для кражи личных данных людей, которые пользуются общественным бесплатным интернетом. Как сообщают местные СМИ cо cсылкой на высокопоставленного чиновника Департамента по борьбе с киберпреступностью полиции Дубая, в связи с этим полиция эмирата вынесла предупреждение резидентам, пользующимся бесплатным интернетом в общественных местах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, хакеры создают бесплатные точки доступа в торговых центрах и других местах большого скопления людей, которые сами, того не подозревая, подключаются к сетям и отправляют свои личные данные на устройства киберпреступников. Злоумышленники устанавливают точки соединения WiFi с зачастую безобидно звучащим названием «бесплатный общественный WiFi», после чего скачивают персональные данные граждан, которые зачастую используются для вымогания денег. Хакеры также пользуются тем, что большинство людей не знает о технике защиты личной информации, шифровании данных, а также о рисках, которым подвергаются при подключении к общественным сетям.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби