Японцы начали строить дома из пенопласта
AzerTAg.az
03.08.2017 [19:46]
Баку, 3 августа, AЗЕРТАДЖ
Пенопласт обрабатывают огнеупорным веществом, что превращает мягкий и хрупкий материал в конкурента кирпича и бетона. На строительство уходит всего два часа, а стоит дом из пенопласта около тысячи долларов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/новости, у домов практичная круглая форма: зимой она удерживает тепло, а летом — прохладу. Производители обещают, что дом из пенопласта простоит около 300 лет.
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