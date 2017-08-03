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    Японцы начали строить дома из пенопласта

    03.08.2017 [19:46]

    Баку, 3 августа, AЗЕРТАДЖ 

    Пенопласт обрабатывают огнеупорным веществом, что превращает мягкий и хрупкий материал в конкурента кирпича и бетона. На строительство уходит всего два часа, а стоит дом из пенопласта около тысячи долларов.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/новости, у домов практичная круглая форма: зимой она удерживает тепло, а летом — прохладу. Производители обещают, что дом из пенопласта простоит около 300 лет.

    AZERTAG.AZ :Японцы начали строить дома из пенопласта
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    Японцы начали строить дома из пенопласта