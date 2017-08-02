Юные азербайджанские спортмены стали лучшими, одолев армянских соперников, на соревнованиях в Грузии

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанские школьники успешно выступили на международном турнире по различным видам единоборств в Батуми.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Управления образования Баку, три представителя Азербайджана в финале заняли первые места, один – третье.

Так, первого места в боях по правилам К-1 удостоился учащийся XI класса школы-лицея №246 Рамазан Абдуллаев, который одолел двух армянских спортсменов в весовой категории 55 кг.

Кроме того, по кикбоксингу учащийся V класса того же лицея Миряхья Сеидов в весе 35 кг, а также учащийся VIII класса лицея №205 Вугар Рамазанов в весе 51 кг также сумели показать лучший результат. Азербайджанские школьники одержали победу над сверстниками из Армении.

Учащийся же VII класса лицея «Kaspi» Сенан Сеидов занял третье почетное место.

Победителям вручили медали и дипломы участников турнира. В турнире принимали участие спортсмены из Грузии, Турции, России, Пакистана, Афганистана, Ирана, Украины, Армении и др.